Un gran casino stamane, intorno alle 4,30, presso la discoteca Eva di corso Vercelli. Ad un certo punto l’alterco tra un cliente e il buttafuori. Uno dei due (e non si sa ancora chi) ha tirato fuori una bomboletta di spray al peperoncino e lo ha spruzzato. Da qui in avanti il panico. Uno di quei trambusti che non s’erano mai visti prima. Qualcuno ha sentito solo “pizzicare” il naso. In tre si sono sentiti male e sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale di Ivrea, senza alcuna prognosi. Quando sul posto si sono presentati [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.