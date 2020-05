IVREA. Sportello informativo per le piccole e le micro imprese 

Il Comune di Ivrea e Ascom Confcommercio al fianco del mondo della piccola e micro impresa con il progetto “RIAPRI” che prevede formazione e consulenza per la riorganizzazione ed un affiancamento a livello tecnologico, di sicurezza sui luoghi di lavoro, normativo, igienico – sanitario e sui finanziamenti ed agevolazioni economico fiscali.

Il servizio è partito il 15 mag con la prima consulenza formativa online sulla sicurezza per il settore extralimentare. Qusta settimana sono previsti nuovi corsi il primo il 19 maggio per il settore alimentare e pubblici esercizi.

“Ho lavorato affinché il Comune di Ivrea potesse essere vicino, nel momento delicato della loro riapertura, alle attività che sono state obbligate a chiudere a causa dell’emergenza Coronavirus. Il progetto “RIAPRI” – spiega l’assessore al commercio, Costanza Casali – prevede formazione e consulenza affinché i commercianti, artigiani ed esercenti siano fattivamente supportati per poter riprendere la loro attività in sicurezza, nel rispetto della normativa e nella consapevolezza delle agevolazioni di cui potranno usufruire, di guisa che siano posti in grado di fronteggiare le nuove esigenze cui la piccola e micro impresa si dovrà adattare, mantenendo e migliorando la propria competitività. Supereremo insieme questo periodo di difficoltà uscendone rafforzati e vincenti, con l’auspicio che dalla crisi lo spirito di iniziativa che già caratterizza i commercianti di Ivrea possa trarre infiniti spunti per raggiungere nuovi traguardi”.

“Ci stiamo affacciando ad una nuova fase per il commercio alla quale ci dovremo adattare con nuovi modelli di lavoro e di consumo svolti in una nuova ottica di sicurezza – dichiara Luisa Marchelli presidente Ascom Ivrea e Canavese. Riapriamo le nostre attività immaginando un nuovo futuro all’insegna del cambiamento e di nuove idee. Sono fiduciosa nella nostra amata Ivrea e nei nostri commercianti che sono inarrestabili e vulcanici. Vi aspetto numerosi ai nostri help desk di consulenza con tutta la nostra assistenza.Vinceremo questa nuova sfida tutti insieme. Sempre al vostro fianco.”

