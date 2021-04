IVREA. Spitale: “Diferenderemo la “nostra” legge sul gioco d’azzardo”

La legge regionale sul gioco d’azzardo era nata anche dall’impegno della città di Ivrea, che aveva votato nel proprio consiglio comunale una proposta di un disegno legge poi confluita nella sua versione definitiva.

Ora quella legge è gravemente messa in pericolo e per questo motivo ci sentiamo in dovere di difenderla in ogni sede.

Purtroppo è stata richiamata in aula la proposta di legge Leone (Lega) che abroga la Lr 9/2016 sul contrasto al gioco d’azzardo patologico.

La proposta di legge Leone sul GAP doveva passare prima in commissione, per dar modo di effettuare le audizioni esterne.

Invece Cirio e la sua maggioranza, per rispondere alle pressioni delle lobbies dell’azzardo, hanno richiamato il testo in aula già a partire da mercoledì 14 aprile.

Associazioni e realtà del territorio non saranno quindi ascoltate in commissione come speravamo.

Lo studio di Ires Piemonte di inizio 2021 ha confermato che la Lr 9/2016 sul GAP in Piemonte ha contribuito a diminuire il gioco fisico, le somme giocate e i soldi persi dai piemontesi.

C’è anche stata una riduzione dei casi presi in carico dai servizi per le dipendenze e un aumento del gioco online inferiore a quello del resto del paese.

Eppure la destra vuole cancellare questa legge.

Noi del PD di Ivrea, attraverso i nostri consiglieri porteremo il problema, come OdG, nel prossimo consiglio speriamo, intanto, che da tutti i territori arrivino segnali di protesta anche da parte della società civile.

Luca Spitale, segretario Pd Ivrea

