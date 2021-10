Questa mattina le Spille d’oro si sono ritrovate presso il cimitero di Ivrea, nell’ala sinistra della parte vecchia, dove è sepolto, in mezzo al verde, in un angolo carico di suggestione, Adriano Olivetti e con lui Grazia Galletti la moglie sposata in seconde nozze nel 1950.

Tra i presenti, oltre al presidente dell’associazione Laura Salvetti e al segretario Luigi Fundarò, anche il sindaco Stefano Sertoli e l’assessore Costanza Casali.