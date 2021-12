Spid, pec, pagopa. Parole grosse, per molti cittadini. Incomprensibili ma sempre più di moda per chi si muove tra i meandri della pubblica amministrazione. L’altra sera, in consiglio comunale, si è parlato anche di questo, grazie ad un paio di interpellanze presentate dal Partito Democratico. Una faceva riferimento alla modalità di richiesta del contributo “per solidarietà alimentare, canoni di locazione e utenze domestiche” e l’altra all’avviso di pagamento per la mensa scolastica.

Per la prima era previsto (i termini sono ormai scaduti) l’inoltro della domanda previa autenticazione con SPID o con PEC. Nell’avviso [...]