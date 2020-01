IVREA. Spaccia “marijuana” a giovani studenti di Ivrea,arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Ivrea proseguono nell’incessante attività di contrasto al delicato fenomeno dello spaccio e dell’utilizzo di sostanze stupefacenti.

Nel corso di specifici servizi predisposti nella giurisdizione di competenza i militari dell’Arma hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio: Y.M., titolare di permesso di soggiorno con richiesta di asilo politico,di anni 18, residente a Ivrea, incensurato.

In particolare, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, nel corso di un servizio perlustrativo nell’area del Parco Dora Baltea di Ivrea,sottoponevano a perquisizione personale il giovane straniero, intento a cedere stupefacente a giovani studenti nelle adiacenze dell’Istituto Superiore “Giovanni Cena” di Ivrea, rinvenendogli indosso circa 20 grammi di “marijuana” unicamente a denaro contante, ritenuto provento di attività illecita ed un bilancino di precisione. La successiva perquisizione domiciliare consentiva di ritrovare ulteriori 200 grammi di analoga sostanza stupefacente che veniva sottoposto a sequestro.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria eporedieseil giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida fissata nei prossimi giorni.

