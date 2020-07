Ci va un progetto, un piccolo investimento, per posizionare in tempi brevi alcuni divieti. Ma poi servirebbero anche controlli dei vigili urbani durante il giorno e nelle ore serali con la matita in mano per sanzionare tutto quel che non va…

Al centro del dibattito, [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti