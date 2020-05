IVREA. Solo 5 pazienti in intensiva per Covid all’ospedale di Ivrea

In netto miglioramento la situazione dei ricoverati per Covid all’ospedale di Ivrea. Ieri, più o meno a quest’ora i pazienti in terapia intensiva erano 5, cui se ne aggiungevano altri 46 (6 alla Week, 5 all’oncologia, 22 all’ortopedia e 13 alle neurologia).

In città i contagi scendono a 44.

