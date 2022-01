A Ivrea e Banchette è scattata la solidarietà per Giuseppe Sensi, Lia Avalle e la figlia Agnese rimasti senza più niente dopo l’incendio che ha letteralmente mandato in fumo l’abitazione di via Miniere.

Presso “Lalla Flyzone” e presso “Parrucchiera Marina” è in corso una raccolta di abiti. “Presto – ci dicono Lalla Pianetti e Marina Paglia – ci sarà anche un Iban intestato a loro messo a disposizione dalla Banca Sella …”.

Chi volesse maggiori informazioni può telefonare a questo numero 3282857604. E’ in corso anche una raccolta fondi su Paypall (Se.agne7@gmail.com).

Giuseppe Sensi 57 anni, tecnico radiologo all’ospedale di Ivrea. Lia Avalle, 53 anni, ostetrica presso il Consultorio cittadino. Con la figlia Agnese, 22 anni, l’altra sera, a stento sono riusciti a trattenere le lacrime mentre osservavano le fiamme divorare la casa, uno chalet in legno, su due piani, stile Amsterdam. L’incendio ha portato via tutto: ricordi e progetti per il futuro. Si è salvato anche il cane, un labrador, trovato dal vicino di casa mentre guaiva alla ricerca dei padroni.

E’ accaduto, poco dopo la mezzanotte, in via Miniere 42, poco distante da Banchette. Quel poco che resta della casa si trova in una zona carica di storia per la presenza del Museo della Carale, a pochi passi da Palazzo Uffici un tempo sede dell’Olivetti.

I pompieri hanno lavorato tutta la notte fino a tarda mattinata. Ci sono voluti molti litri d’acqua, ma non è bastato. Sul posto è arrivato anche il sindaco Stefano Sertoli. Ha voluto coordinare di persona i soccorsi alla famiglia Sensi, che conosce da tempo. A mezzogiorno c’era ancora qualche piccolo focolaio.

Saranno ora le relazioni dei vigili del fuoco ad accertare le cause delle fiamme anche se da una prima ricostruzione è probabile che a scatenare l’incendio sia stata una stufa a legna lasciata accesa.

Commenti