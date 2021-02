IVREA. Solidarietà allo “Zac”

Le difficoltà in cui si muove oggi lo “Spazio Zac” ad Ivrea sono la prova di una difficoltà delle giunte (comunali, regionali…) di centro-destra, in tutta Italia, di accettare e interiorizzare il reale significato della nostra Costituzione. Quello che viene definito un “avamposto” di legalità per l’intero territorio viene messo a rischio, ostacolato in nome di pretestuosi cavilli facilmente superabili, se davvero lo si volesse. È un fastidio epidermico, mentale che la maggioranza leghista prova nei confronti di “uno spazio di accoglienza dove si forma il pensiero critico” e si preparano i ragazzi alla solidarietà, al dialogo, alla cultura, con buone pratiche di micro-economia ed impegno civico e ambientale… Il Movicentro è diventato un centro di idee ed accoglienza, frequentato da tante persone e perciò ricco di culture diverse. Uno spazio usufruito da tanti, dando voce alla Città.

Tutto ciò deve finire nel nulla? No, diamo ogni solidarietà a questa bellissima esperienza eporediese. Ivrea ha una ricca tradizione di associazionismo, volontariato, antifascismo; qui l’Olivetti ha creato cultura. Non disperdiamola.

Commenti