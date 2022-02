La Pubblica Assistenza Anpas Ivrea Soccorso, a inizio febbraio, ha stipulato una convenzione triennale con il Liceo Carlo Botta di Ivrea per l’attuazione di “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (Pcto) rivolti a studenti e studentesse del Liceo da svolgersi presso l’associazione di volontariato eporediese.

I Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo nel sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

Ivrea Soccorso al momento sta accogliendo otto ragazze del Liceo Carlo Botta, per [...]