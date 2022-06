Parte Skills FOR Future, l’innovativo format della Fondazione Ottimisti&Razionali in partnership con Asstel. Il primo evento si terrà domani, venerdì 10 giugno, alle ore 17.30. Sarà visibile online, in streaming sulla pagina Facebook della Fondazione Ottimisti&Razionali.

All’incontro, moderato da Claudio Velardi (presidente di FOR), parteciperanno Simona Benedettini, Energy Analyst della fondazione, Marco Bussone, Presidente UNCEM, Laura Di Raimondo, Direttore generale di Asstel, Stefano Sertoli, Sindaco di Ivrea, e la senatrice Maria Virginia Tiraboschi. “Da anni insistiamo sulle competenze come elemento cruciale per creare nuovi servizi e modelli di business. Le persone devono essere al centro dei progetti di crescita e sviluppo del Paese per generare valore e redistribuire valore”. Laura Di Raimondo ha sottolineato più volte l’importanza di porre al centro del dibattito l’importanza delle persone e dei territori nel processo di digitalizzazione del Paese. Senza dimenticare, naturalmente, il ruolo decisivo delle infrastrutture fisiche e digitali, asset fondamentale per abilitare tutti i servizi collegati.

Asstel è l’associazione di categoria che rappresenta la filiera delle telecomunicazioni. Favorisce e promuove lo sviluppo della filiera stessa, nell’interesse dell’economia nazionale italiana.

La Fondazione Ottimisti&Razionali è impegnata nel contrasto delle fake news e delle false narrazioni pessimiste sull’Italia con attività editoriali, eventi fisici e Digital Talk, gli incontri online a cui hanno partecipato stakeholder aziendali, associazionistici e istituzionali di alto profilo.

Commenti