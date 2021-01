IVREA. Sindacati trasporti: “In Canavese rischio caos con la riapertura delle scuole”

Alla vigilia della riapertura delle scuole (elementari e medie), Cgil, Cisl e Uil di Ivrea esprimono forte preoccupazione per il trasporto degli studenti. “Il problema rischia di essere devastante in un territorio dove, per molteplici difficoltà, non è garantito nemmeno il servizio ordinario di trasporto pubblico locale”. In giornata, [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti