Un uomo, di 56 anni, si è tolto la vita lungo le sponde del Naviglio, in via Casale. Per un paio d’ore, oggi pomeriggio, si è pensato ad un delitto. Solo il ritrovamento in casa di un bigliettino ha fugato ogni dubbi. Poche righe per annunciare di voler farla finita [...]





