IVREA. Si svuotano gli uffici comunali. Piccoli: “Tutto sotto controllo”

Si svuotano gli uffici comunali e non passa giorno che non si senta di qualcuno che se ne va o, se si preferisce, che scappa via a gambe levate. Facciamo i nomi e cognomi? Facciamoli! Eccoli: Angelo Gianotto e Anna De Iaco in pensione, Annamaria Marinaci all’Aci e Flora [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti