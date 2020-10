IVREA. Si fingevano bancari poi pretendevano tassi da usura fino al 2.500%, sei arresti

Fingendosi ex direttori di banca o agenti finanziari facevano ottenere prestiti a chi non aveva adeguate garanzie pretendendo poi un compenso, con tassi fino al 2500 per cento in più di quelli leciti, anche con estorsioni e minacce. La guardia di finanza di Torino ha sgominato una banda dedita [...]





Commenti