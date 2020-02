Ivrea si dimentica di Adriano Olivetti, per lui solo un cuscinetto al cimitero

Succedeva esattamente 60 anni. Nessuna battaglia delle arance, nessun mercoledì delle ceneri, niente carnevale. Tutti in lutto a Ivrea per la morte, in seguito ad emorragia cerebrale, di Adriano Olivetti. Una morte improvvisa e inaspettata avvenuta durante un viaggio in treno da Milano a Losanna.

E mentre ad [...]





