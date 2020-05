IVREA. Si allenavano in palestra in barba al Coronavirus, nei guai 7 ragazzi e il titolare

I carabinieri di Ivrea hanno scoperto una palestra nel centro cittadino che, nonostante il divieto dovuto all’emergenza sanitaria, era regolarmente aperta.

Il titolare, un 40enne del posto, alla vista dei militari, non solo ha cercato di non consegnare i documenti dell’attività per evitare l’accertamento ma ha anche tentato di allontanarsi rapidamente dal locale. Così facendo sarebbe riuscito a far uscire i carabinieri per permettere ai clienti all’interno della palestra di scappare dal retro.

Il piano è fallito: il 40enne è stato bloccato dai militari e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Dovrà anche pagare una multa per l’attività non autorizzata. I 7 clienti, di età compresa tra i 22 e i 56 anni, presenti in palestra al momento del controllo, sono stati multati per assembramento non giustificato.

Commenti