L’aria è talmente pesante che è quasi possibile tagliarla con un coltello. Ad un anno dalle elezioni amministrative siamo al collasso politico. La domanda è: siamo così sicuri che Stefano Sertoli riuscirà ad ottenere una seconda candidatura a sindaco da parte dei partiti che compongono la sua coalizione?

In linea di massima, e stando alle dichiarazioni più o meno ufficiali, Lega e Fratelli d’Italia lo appoggeranno senza troppi giri di parole. Resta più di un dubbio su Forza Italia e non solo per le litigate consumatesi in questi ultimi mesi tra il [...]