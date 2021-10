Un mutuo di 650 mila euro, da pagare in 25 anni a tasso zero e con rate di ammortamento pari a 25 mila euro. Arriveranno nelle casse comunali nel 2022 dall’Istituto per il Credito Sportivo.

Si sperava di prenderne 700 mila dal bando “Sport e Periferie” che aveva in dote 40 milioni di euro, purtroppo l’Amministrazione di Ivrea è rimasta a bocca asciutta. I soldi sono andati da altre parti.

In ogni caso parliamo di 650 mila euro che non sono noccioline. Sono davvero tanti. “Chissà che cosa ci faranno?” ci si [...]