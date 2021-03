IVREA. Senza partecipazione non c’è democrazia

Non abbiamo modo di approfondire in questo breve testo i motivi e la consistenza del declino della partecipazione alla vita politica e sociale della nostra comunità nazionale, abbondantemente dimostrato da studi di sociologia che evidenziano da decenni un impoverimento; vorrei descrivere alcune situazioni concrete che si sono verificate

Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti