IVREA. Senza innovazione la rivoluzione industriale non c’è. Meno slogan e più concretezza…

“Cosa mi è venuto in mente quando ho appreso della Ico Valley? Benvengano delle idee (da qualunque parte vengano) che possano in qualche modo valorizzare il territorio… Dopodiché le idee per essere buone idee devono avere una base di concretezza e non essere solo degli slogan….”. Così l’ex sindaco [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti