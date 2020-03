IVREA. Non si fa in tempo a dire covid 19 che in quel di Ivrea ne capita sempre una nuova. Con gran sorpresa, o forse no, il Sindaco ha ritirato le deleghe a Elisabetta Ballurio, vicesindaco ed assessore al commercio e manutenzioni, si realizza quindi un rimpasto di [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti