Come Segreteria PD e Democratiche del Circolo di Ivrea e Cascinette, siamo preoccupati per la sorte della popolazione afghana, in particolare delle donne, dei bambini, delle minoranze e dei soggetti fragili. Non possiamo girarci dall’altro lato o far finta di non vedere, la fine della presenza militare non può significare la fine di qualsiasi presenza e l’abbandono totale della popolazione. Siamo con loro, preoccupati del destino di dominio che potrebbe attendere tanti uomini ma soprattutto donne e bambine in balia dei talebani. Bisogna garantire protezione internazionale ai cittadini e alle cittadine afghane. Questo è il momento di agire con coraggio e responsabilità, aprendo immediatamente i corridoi umanitari, sotto la regia e il coordinamento delle Nazioni Unite e dell’Unione europea, per permettere ai civili afghani, bambini, donne e uomini, di lasciare in sicurezza il Paese e trovare rifugio e accoglienza in Europa. A questo proposito, come Circolo PD di Ivrea, come Democratiche, ci impegneremo affinché anche il Sindaco di Ivrea si renda disponibile ad accogliere i rifugiati, come stanno facendo in tante altre Città d’Italia. Questo è il momento del dovere della solidarietà, di mettere al centro la tutela dei diritti umani. La Città di Ivrea non si è mai tirata indietro su questi problemi! Tanti sono gli appelli della Società Civile, delle Associazioni di Donne, Noi ci uniamo a loro perché tutti insieme dobbiamo combattere per i loro diritti! Dobbiamo farlo per loro e per noi.

PD – CIRCOLO di IVREA

Luca Spitale

CASCINETTE DEMOCRATICHE-CIRCOLO DI IVREA E CASCINETTE

Gabriella Colosso

