IVREA. Non passa settimana che qualche tegola si abbatta sull’Amministrazione comunale eporediese e se è vero che parecchie questioni risalgono alle precedenti amministrazioni è altrettanto vero che l’attuale Giunta, in questi tre anni e mezzo di mandato, non si è certo distinta per intraprendenza, programmazione, visione, risoluzione dei problemi.