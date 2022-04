La settimana scorsa scrivevamo dell’assenza della Politica, quella con la “P” maiuscola, da quel dibattito pubblico che dovrebbe portare i potenti della Terra a prendere decisioni importanti per garantire la vita e il benessere di tutti sul Pianeta.

Assenza evidenziata, in questo inizio di millennio, da un periodo di crisi continua non si bene quanto casuale o pilotata dai grandi portatori di interesse privati globali. In tutte le crisi infatti, a fronte di molte persone che soffrono, c’è sempre qualcuno che ci guadagna e pure molto. Siamo così passati, senza soluzione di continuità, dalla crisi [...]