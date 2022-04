Tariffe Tari bloccate per tutto il 2022 e sconti per un totale di 250 mila euro. Lo ha deciso il consiglio comunale riunitosi giovedì scorso pur di fronte ad un aumento dei costi con SCS che passano dai 5.149.998 del 2021 a 5.232.398 previsti per il 2022.

Gli sconti riguardano il commercio con riduzioni, ad esempio a ristoranti e bar del 50%, ai negozi di abbigliamento, estetisti, parrucchieri, ortofrutta, pescherie, negozi di fiori del 40%, alle agenzie viaggi del 50%. Riduzioni del 70% sono previste per gli impianti sportivi, del 20% alle attività industriali [...]