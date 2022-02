Siamo ormai giunti alle comiche finali. Alla verifica di maggioranza in programma per il prossimo 25 febbraio, probabilmente, si parlerà anche di questo. Di un post della senatrice Virginia Tiraboschi in cui racconta del “traguardo ambizioso” raggiunto con “Ivrea Capitale del libro 2022”. Nel “dire” e “non dire” come ci si è arrivati, sembra quasi che i meriti vadano tutti a lei e al suo “carissimo amico” Paolo Verri. Neanche una parola sull’assessore Costanza Casali, a cui, invece, vanno davvero tutti i meriti. Anche a Verri per carità, ma sopratutto a Casali…

Brutto scivolone. Davvero [...]