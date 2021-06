Ascolta l'Audio Dell'Articolo

IVREA. Per il giorno 30 giugno 2021 è stato proclamato lo sciopero generale riguardante tutti i lavoratori a cui si applica i CCNL Utilitalia e FISE/Assoambiente, ai sensi della legge 146/90 e s.m.i. e dell’accordo di settore del 1° marzo 2001.

Potrebbero, quindi, verificarsi possibili disservizi nei giri di raccolta e, a tal fine, inseriamo qui di seguito alcune prestazioni indispensabili che rientrano tra i servizi erogati da SCS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 146/1990 che vengono, in ogni caso, garantite:

– Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati pertinenti a:

utenze scolastiche

mense pubbliche e private di enti assistenziali

ospedali – case di cura – comunità terapeutiche (compreso lo spazzamento della viabilità interna)

ospizi, centri di accoglienza, orfanotrofi

stazioni ferroviarie, marittime, aeroportuali

caserme

carceri

– Pulizia (spazzamento, raccolta dei rifiuti e lavaggio) di mercati

– Trasporto, svuotamento dei mezzi di raccolta e trattamento negli impianti, comprese le discariche, dei rifiuti derivanti dalle prestazioni indispensabili e da altri mezzi eventualmente in servizio, avuto riguardo al personale strettamente necessario alla loro effettuazione e alle caratteristiche tecniche dell’impianto, con la salvaguardia dell’erogazione di energia elettrica e/o termica nei servizi a rete

– Servizio di pronto intervento da parte delle officine per l’assistenza ai mezzi ed ai macchinari in servizio

