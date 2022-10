“Signor sindaco – tuona il capogruppo del Pd Maurizio Perinetti – ma le pare possibile che in un anno in cui il Carnevale non c’è stato la Fondazione dello storico Carnevale abbia speso 115 mila euro? Poniamoci qualche problema….”.

Si sarebbe dovuto parlare dei numeri del Bilancio Consolidato ma l’altra sera in consiglio comunale ha preso il sopravvento un dibattito sul controllo pubblico che non c’è e sull’inutilità di alcune società, soprattutto di Ivrea Parcheggi!