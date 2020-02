IVREA. Scandalo carnevale. Il sindaco: “Ne avremmo fatto volentieri a meno…”.

Uno scandalo così Ivrea non lo aveva ancora visto. Perché nella città che fu di Olivetti, su tutto si può scherzare ma non sullo Storico Carnevale. Che, sia chiaro, non è solo la celeberrima battaglia delle arance, biglietto da visita ormai internazionale della città, ancor più del riconoscimento Unesco. Il carnevale è un rito, una passione, un momento in cui gli eporediesi sfoggiano la loro essenza. Una vera e propria liturgia, stravolta quest’anno dalle accuse nei confronti di Alessandro Bombonato, scelto per fare il Generale e rimosso dopo una denuncia per molestie. Con la Vezzosa Mugnaia, il Generale è il simbolo di una rievocazione storica diventata orgoglio della città. Violetta la mugnaia, esempio per eccellenza di libertà, capace, secondo la leggenda, di dare il via alla rivolta popolare uccidendo il malvisto signore della città, che non solo vessava gli abitanti di Eporedia, ma esigeva anche di trascorrere la prima notte di nozze con le spose. Violetta tagliò la testa al marchese e affacciatasi dal castello la mostrò al popolo scatenando l’insurrezione.

La testa che metaforicamente è caduta quest’anno è invece quella del Generale, maschera legata al periodo napoleonico e vero e proprio governatore della città durante la festa. Il Generale designato era Alberto Bombonato, classe 1972, perito assicurativo, una grande passione per manifestazioni e rievocazioni storiche.

La Fondazione dello storico carnevale, con una decisione inedita e, in parte, nemmeno prevista dal cerimoniale ufficiale, ha deciso di destituirlo dalla carica, richiamando il Generale dell’edizione 2019, Vincenzo Ceratti, 52 anni, eporediese del quartiere Bellavista, agente d’assicurazione e volontario della Croce Rossa. Su Bombonato, infatti, pende una denuncia per molestie presentata ai carabinieri da una 39enne, altro personaggio dello “Stato Maggiore” quale vivandiera. Sul telefono della donna, via whatsapp, sarebbero arrivati per settimane pressanti inviti da parte del Generale, sicuro di poter convincere la vivandiera a trascorrere del tempo insieme, anche solo per un caffè. Inviti talmente espliciti e poco consoni da spingerla a dimettersi e a presentare denuncia ai carabinieri.

Una vera e propria bufera per il carnevale, perché i messaggi privati sono diventati di pubblico dominio e i social hanno fatto da cassa di risonanza allo scandalo. E così la Fondazione, pur parlando solo di presunti “comportamenti inappropriati del Generale Bombonato”, ha preferito rimuoverlo dall’incarico. Il sindaco di Ivrea, Stefano Sertoli, aveva chiesto già lunedì a Bombonato un passo indietro per il bene della manifestazione: “Avremmo fatto a meno di queste polemiche”, dice il primo cittadino. L’ex vivandiera si dice comunque amareggiata: “E’ una brutta storia, non c’è nessun vincitore”. In città tutti sanno che il danno d’immagine per il carnevale è enorme. Qualcosa che difficilmente potrà essere cancellato.

