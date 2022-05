Hanno preso servizio a Ivrea due nuovi medici di famiglia, i dottori Simone Allasia ed Elena Apostol, in risposta alla cronica carenza di professionisti nella zona. A darne notizia l’Asl To4 e il Comune di Ivrea. Entrambi i medici hanno aperto lo studio in corso Vercelli. Il dottor Allasia, inoltre, si occuperà dell’ambulatorio comunale del quartiere San Giovanni, in piazza Boves, rimasto chiuso per sette mesi a causa della carenza di medici di famiglia. L’ambulatorio riaprirà su prenotazione il martedi e con accesso libero il venerdi a partire dal 17 maggio.

