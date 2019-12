IVREA. Sanità: donate culle neonatali al reparto di Pediatria dell’ospedale

Dieci culle neonatali sono state donate al reparto di pediatria dell’ospedale di Ivrea dall’associazione ‘Suid & Sids Italia Onlus’. L’associazione ha tra i suoi principali obiettivi la realizzazione di progetti di prevenzione che mirano alla riduzione di eventi quali la sindrome della morte improvvisa, conosciuta anche con il termine di morte in culla. Le culle donate sono di tipo ‘sidecar’, cioè si agganciano al letto della mamma garantendo la vicinanza tra la mamma stessa e il neonato e il sonno in condizioni di sicurezza del bimbo. Dal 2018 la neonatologia di Ivrea è sotto la guida del dottor Alessandro Vigo, che per 14 anni è stato responsabile del Centro della Medicina del Sonno in età pediatrica e della Sids al Regina Margherita di Torino

