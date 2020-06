IVREA. San Savino si fa? No, Sì, ma senza cavalli…

E’ bastato che l’Associazione Fieristi Italiana denunciasse pubblicamente e via email a tutti i giornali che l’Amministrazione comunale non li aveva degnati di una risposta che subito l’assessore Costanza Casali si è attaccata al telefono per recuperare il tempo perso e fumare il calumet della pace. Al centro del [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti