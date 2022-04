Hanno deciso che quest’anno “San Savino” non si fa, comunque non lo organizzeranno loro. Elvio Gambone dell’Associazione Eporedia 2004 e Renzo Galletto del “Comitato festa e fiera di San Savino”, non hanno più alcun dubbio. Si sono trovati nei giorni scorsi e hanno messo giù un elenco di imprescindibili condizioni per garantire un futuro alla manifestazione.

Per intanto (sembra banale dirlo ma non lo è) deve crederci l’Amministrazione comunale mettendo sul piatto le risorse necessarie. S’aggiunge che quest’anno il Parco Dora e il Parco Canoa Club saranno occupati per i mondiali giovanili di [...]