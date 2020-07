IVREA. San Savino i custodi del tempo

Sabato 4 luglio alle ore 18, presso la Chiesa di San Gaudenzio verrà presentato il libro dal titolo “San Savino i custodi del tempo”, inserito a pieno titolo nella collana “Images”. Nel volume pubblicato dalla Edizioni Pedrini, presentato dal Sindaco di Ivrea Stefano Sertoli, viene ripercorsa la storia della Festa e Fiera di San Savino con i contributi, raccolti nel corso degli anni, di: Federico Perinetti, Pierluigi Marta, Aldo Bessero, Elisabetta Bonino De Masi (Elis) , Renato Bruzzone, Edoardo Aldo Cerrato Vescovo di Ivrea, Renzo Galletto ed Elvio Gambone.

Imponente la documentazione fotografica con le immagini storiche di Giovanni Torra, Fulvio Lavarino e Raimondo Mazzola, che si aggiungono a quelle più recenti di Massimo Sardo e Marianna Giglio Tos. La Edizioni Pedrini ha voluto proprio in questo momento, nel quale la “Festa e Fiera” vive la Patronale in forma ridotta causa il Covid-19, sottolineare l’attaccamento di tutta la Città alle sue radici più profonde, che insieme allo Storico Carnevale di Ivrea sono le manifestazione di punta dell’intero Canavese.

Quest’anno, cade il ventennale della prima Processione avvenuta nel centro storico eporediese, con i Priori ed il corteo, ed è per questo motivo che sono riproposti nel libro, in una avvincente appendice tutte le fotografie, anno per anno, di tutti i Priori che hanno contraddistinto, in questi vent’anni, l’aspetto religioso con i suoi specifici rituali.

Non mancano curiosità e notizie che ovviamente raccontano di avvenimenti e di passione per i cavalli, le carrozze; di uomini e donne impegnate nell’organizzazione della manifestazione, di famiglie intere, che nel tempo hanno creduto e continuano con sacrifici a mantenere viva la “Festa e Fiera di San Savino”.

Aprirà la serata l’Ass. Ij Croass del Borghet, a cui seguiranno ii saluti del Sindaco di Ivrea Stefano Sertoli e del Vescovo Edoardo Aldo Cerrato, gli interventi di Pierluigi Marta e Aldo Bessero memorie storiche della manifestazione e di Ennio Jr. Pedrini giornalista e autore del libro a chiudere la presentazione.

L’ingresso alla presentazione è limitato ai posti agibili per il decreto Covid-19 e verranno applicate le direttive sanitarie in atto, ai fini di tutelare la salute pubblica. E’ prevista per offrire più spazio agli ospiti, la proiezione della presentazione in diretta, su schermo, nel sagrato della Chiesa

Il libro è in vendita nelle migliori librerie di Ivrea e Valle d’Aosta al costo di euro 13,00.

