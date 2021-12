AAA cercasi medico di famiglia, ma… il locale del quartiere San Giovanni di Ivrea deve essere ristrutturato. E’ evidente che bisogna riottenere l’ambulatorio dei medici curanti, ma prima vanno risolti alcuni importanti problemi.

Negli ultimi tempi si è assistito ad alcuni interventi politici sul tema della chiusura dell’ambulatorio dei medici di medicina generale nel quartiere San Giovanni. Qualcuno ha pensato di sfruttare l’occasione per avviare una raccolta firme e dare pubblicità all’iniziativa, ma senza conoscere il reale motivo per cui si è giunti a questa situazione. Il primo aspetto purtroppo interessa tutto il territorio nazionale e riguarda la carenza dei medici di famiglia, aggravato dalla sospensione di coloro che sono inadempienti all’obbligo vaccinale covid19, i quali anche se pochi hanno lasciato senza assistenza migliaia di cittadini.

Per questa ragione l’Assessore Regionale alla Sanità ha messo in campo una misura correttiva alzando il numero degli assistiti per medico curante da 1.500 a 1.800. Ma ovviamente per il quartiere San Giovanni il problema è ancora un altro. L’attuale sede ambulatoriale di proprietà del Comune di Ivrea, in piazza Boves, non è adeguato e richiede interventi preliminari di ristrutturazione in modo da offrire ai medici l’opportunità, a costi minimi, di utilizzare la sede ambulatoriale. Diversamente i medici preferiranno optare per ambulatori fuori dal quartiere, ma che presentano caratteristiche più adeguate, a svantaggio dei residenti nel quartiere stesso.

PiazzaEporedia rivolge quindi un appello al Sindaco di Ivrea affinché proceda velocemente con interventi di ristrutturazione (riscaldamento, tinteggiatura, sedie, pulizia periodica ecc.) volti a rendere più adeguato l’ambulatorio medico ed agevolare il suo utilizzo da parte dei medici curanti. Su tale necessità PiazzaEporedia interverrà direttamente presso il Consiglio comunale con proprie iniziative per la tutela dei diritti degli abitanti del quartiere San Giovanni da troppo tempo dimenticato e per il quale PiazzaEporedia ha in programma altre importanti attività.

