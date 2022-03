Giovedì 17 marzo alle ore 21, presso il Polo universitario Officina H, il Forum Democratico del Canavese organizza una conferenza con Antonio Maone, psichiatra. Interviene sul tema “Salute Mentale e Recovery. Dal pregiudizio di inguaribilità al diritto alla ripresa.” L’attore e regista Matteo Chiantore leggerà alcune esperienze di “Recovery”. Presenta e modera Emanuele Bruno, psicologo e psicoterapeuta, coordinatore del Progetto “Recovery College” di Ivrea. Interverrà anche Giampiero De Marzi, direttore della struttura complessa “Salute Mentale” di Ivrea e Ciriè.

Chi volesse partecipare in presenza dovrà presentarsi con ragionevole anticipo, possibilmente comunicando la propria presenza all’indirizzo: iscrizioni@recoverycollege.it.

Chi invece desidera partecipare via zoom deve cliccare sul bottone qui sotto. Dopo l’iscrizione, riceverà una mail di conferma con le informazioni necessarie per entrare nella riunione. La conferena sarà anche trasmessa via Zoom e in streaming su Youtube.

Commenti