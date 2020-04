“Ho rifiutato. Il mio attuale ruolo istituzionale e politico di minoranza nel Consiglio regionale non è compatibile con un impegno diretto nella task force guidata da Ferruccio Fazio”.

A darne notizia, con un post su Facebook, Mauro Salizzoni, direttore del Centro Trapianti della Città della salute in pensione e vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, a proposito di un suo eventuale ingresso nel gruppo costituito nei giorni scorsi dalla Regione per progettare la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus per quel che riguarda la sanità in Piemonte.

“Ringrazio chi mi ha proposto (peraltro non ancora formalmente) di entrare a farne parte – scrive Salizzoni – e gli oltre 5mila sostenitori che spontaneamente avevano firmato su change.org per vedermi a ‘gestire l’emergenza Coronavirus'”.

L’ex chirurgo e attuale consigliere Pd assicura che “non farò mai mancare le mie proposte e il mio contributo, nutrendo personale stima nei confronti dei componenti la task force, che tuttavia dipende dall’Unità di Crisi e in definitiva dalla maggioranza di cui non faccio parte e in cui non mi riconosco”.

