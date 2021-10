Ivrea Cittadini di San Giovanni in fermento da quando, nelle buche delle lettere, è atterrata una comunicazione dell’Asl To4 dall’amaro sapore. Nell’informarli che la dottoressa Laura Riccono andrà in pensione a decorrere dal 16 ottobre, infatti, il direttore di distretto Ornella Vota li invita a scegliersi un altro medico di famiglia da una lista in cui compaiono Savino Ottino, Valter Molon, Vita Loglisci, Paolo Cresto e Giorgio Bertani.