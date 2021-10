Raccolta alimentare davanti ai seguenti supermercati: Carrefourm Conad, Meliloto, Md e Ortolino (Ivrea), Famila (Bellavista), Eurospin (Montalto), In’s (Banchette

E’ una bella parola per descrivere un progetto: racchiude tutto ciò che un volontario, una persona di cuore può fare ….. Condividere qualcosa con il prossimo, fatto col cuore perché “ama” indistintamente senza legacci mentali.

Questo progetto parte da lontano: era l’aprile 2020, all’inizio della pandemia da covid-19, periodo in cui molte persone hanno avuto risorse limitate per poter vivere.

Ecco che un gruppo di Associazioni di volontariato si sono messe d’impegno per effettuare una raccolta solidale a favore dei più fragili col tramite della Caritas Diocesana di Ivrea.

Al tempo, la raccolta avveniva quotidianamente. Oggi, si svolge con periodicità all’incirca bimestrale (escludendo periodi un po’ particolari, come il periodo estivo). CONDIVIDIAMO ritorna sabato 23 ottobre, per tutto il giorno, in alcuni dei principali supermercati dell’Eporediese per raccogliere ancora una volta il frutto della sensibilità e della grande generosità di tante persone; si raccoglieranno cibo a lunga scadenza e generi di prima necessità (es. prodotti per l’igiene, pannolini per bambini, ecc.).

Il grande cuore dei cittadini consente ogni volta di raccogliere circa 2 tonnellate di donazioni, che vengono poi immagazzinate e distribuite da Caritas Diocesana e dalla Croce Rossa comitato di Ivrea.

Purtroppo il numero di famiglie in difficoltà ha avuto un incremento notevole, ed è per questa ragione che le Associazioni proseguiranno per altri mesi ancora con CONDIVIDIAMO: «Perché, dichiarano, ci crediamo fino in fondo!».

“Un grazie infinito e anticipato alle persone che con il loro gesto contribuiranno alla riuscita della raccolta del 23 ottobre – commentano gli organizzatori – Un grazie infinito a chi non è regolarmente iscritto ad una associazione, ma mette tempo e/o risorse insieme a noi…”.

Commenti