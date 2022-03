Ritorna, sabato 19 marzo, la raccolta di generi di prima necessità organizzata dalle diverse associazioni del territorio eporediese e che si svolge contemporaneamente in 8 diversi supermercati/esercizi commerciali, siti non solo in Ivrea (Caddy’s, Meliloto, Conad, Carrefour, Famila, Md e Ortolino), ma anche a Burolo (Carrefour), Montalto (Eurospin) e Banchette (In’s).

Nato per necessità legate al lock-down nell’aprile 2020, COndiVIDdiamo continua nel suo intento di raccolta solidale a beneficio delle persone fragili del nostro territorio.

Il prossimo sabato 19 marzo segna la prima data in calendario per questo importante appuntamento che, grazie alla generosità di chi può donare, consente di registrare donazioni pari a non meno di 2 tonnellate di prodotti ogni volta!

“Sappiamo oggi – commentano gli organizzatori – che le vulnerabilità presenti sul territorio stanno aumentando, e riguardano persone con background migratorio, ma anche casi di bambini e adulti resi fragili dalla perdita del lavoro legata alla precarietà di molti settori penalizzati dal COVID, persone in fuga dalla guerra in Ucraina: davvero c’è bisogno che tutti coloro che possono, diano una mano a tutti.

La grande generosità della Comunità dell’Eporediese con il suo grande cuore, siamo certi che anche sabato non mancherà di offrire il proprio sostegno.

A beneficio di chi vorrà e potrà contribuire alla raccolta, ecco qualche indicazione per orientare le donazioni verso quei prodotti che servono maggiormente in questo momento:

– latte, caffè`, sale, alimenti per la prima infanzia (omogeneizzati di carne/ pesce/ formaggio/ frutta, biscottini, pastina, ecc.);

– prodotti per la cura dell’igiene dei più piccoli

– prodotti per l’igiene della persona

– detersivi (per i piatti o per il bucato)

– detergenti e prodotti per la pulizia della casa

Da segnalare che è anche possibile recarsi da Caddy’s in Corso Botta a Ivrea e lasciare la propria donazione di prodotti per l’igiene direttamente nel carrello predisposto all’interno del negozio. Da Meliloto, in via Arduino, troverete prodotti biologici e dietetici.

In generale, si raccolgono prodotti non deperibili, a lunga conservazione, che non necessitano di essere conservati in frigorifero o in freezer.

