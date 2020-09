IVREA. Sabato 12 settembre “Stand up comedy” dei Comici in Piedi

La comicità della stand up comedy approda anche a Ivrea. Sabato 12 settembre si esibiranno sul palco dello ZAC! i Comici i Piedi, un collettivo di monologhisti attivo a Torino dal 2016.

Per chi si sta chiedendo cosa sia una serata di stand up comedy, si tratta di uno spettacolo teatrale condiviso tra più attori, incentrato sul monologo comico e che può affrontare gli argomenti più disparati: la religione, la tecnologia, il sesso, ma anche i viaggi, le droghe, il lavoro e tutto quello che è assimilabile alla satira sociale, qualche volta anche alla politica.

Caratteristica dei Comici in Piedi è la grande diversità tra i loro membri, sotto l’aspetto anagrafico, geografico, estetico, sociale e psicologico (tengono a precisare che “ognuno è affetto da un disturbo differente, si va dalla depressione all’onanismo compulsivo”).

Questa diversità, che diventa il loro valore aggiunto, rende unico lo spettacolo che portano in scena per i modi differenti di stare sul palco, di raccontare e nella scelta dei temi trattati.

Alla serata dello ZAC si esibiranno tre componenti dei Comici in Piedi:

 Antonio Piazza: direttamente da Palermo, l’uomo che ha trasformato la sua depressione in un business e i suoi debiti in leggenda metropolitana;

 Pippo Ricciardi: un uomo di cattivo gusto. Non è come si veste, la sua forma o il suo parlare terrone. È il complesso che colpisce, in faccia;

 Emanuele Tumolo: hipster fino al midollo, è il profilo giudaico più bello dello stivale. Una volta è stato scambiato per una comparsa di un film di Wes Anderson, ma stava solo andando al mercato.

Commenti