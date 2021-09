Ascolta l'Audio Dell'Articolo

«Sabato 11 settembre riempi il carrello di solidarietà!» Questo l’invito a contribuire alla raccolta organizzata in accordo tra Bennet e Croce Rossa Italiana. Ma c’è di più…

I cittadini più attenti avranno sicuramente notato la striscia scura, sul retro dei volantini che il Bennet sta distribuendo in questi giorni, che pubblicizza l’imminente raccolta solidale, ospitata da Bennet in collaborazione con la Croce Rossa Italiana.

Il territorio eporediese non è da meno. Qui, la presenza di ben due supermercati impegna doppiamente i Volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato di Ivrea.

La raccolta si svolgerà durante tutta la giornata di sabato 11 settembre, dunque c’è ancora una settimana di tempo prima che avvenga. Perché non sfruttare questi giorni per decidere cosa si intende donare?

Non tutti sanno infatti che, molto spesso, gli avventori dei supermercati dimostrano di essere colti un po’ di sorpresa quando, varcando le soglie del supermercato, si accorgono che c’è una raccolta in corso. Quante volte i Volontari hanno udito esclamazioni, anche di rammarico: «Peccato non averlo saputo prima, avrei portato con me più denaro», oppure: «Cosa vi serve?».

Sciorinare la lista di tutto ciò di cui il territorio ha necessita è davvero difficile, in così pochi secondi. Di fatto, la generosità delle persone si orienta più facilmente verso prodotti di largo consumo, dimenticandone altri, lo stesso importanti, che però si acquistano meno sovente. E così ci si ritrova a raccogliere quantità super abbondanti di beni di un tipo e pochissimi di altri, parimenti necessari.

Un esempio per tutti è la pasta: ne riceviamo davvero tantissima! Occorre anche sottolineare che i consumi delle persone sono da rivalutare anche in virtù delle culture che si stanno inserendo nel territorio. Quindi si consumano anche tanto riso e couscous, per esempio. Ridotto invece è il consumo di carne in

scatola. Un altro esempio: notiamo che ci si ricorda raramente dei prodotti per la pulizia e l’igiene personale, perciò si potrebbe pensare di offrire una confezione di detersivo per la lavatrice ad esempio, anziché 3 pacchi di pasta, no?

Per cercare di orientare meglio il grande cuore solidale della nostra comunità, il Comitato della CRI di Ivrea diffonde quindi questa lista di prodotti che sono necessari e molto richiesti. Vi è la certezza che, grazie anche alla tecnologia che teniamo fra le dita ogni giorno, conservare questa immagine ed usarla come promemoria per la spesa solidale di sabato 11 aiuterà a decidere con anticipo quali prodotti donare a beneficio di una raccolta maggiormente mirata.

Grazie in anticipo a Tutti, perché ogni piccolo gesto è un grande dono.

Croce Rossa Italiana

Comitato di Ivrea

