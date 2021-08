Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Una 32enne romena è stata arrestata dalla polizia di Ivrea per furto. La donna ha avvicinato in via Cascinette un’anziana e, fingendosi una conoscente, le ha sfilato il prezioso orologio che la pensionata portava al polso. Poi si è allontanata su un’auto guidata da un complice. La vittima ha chiamato subito la polizia, fornendo una precisa descrizione della fuggitiva e del conducente della vettura.

Una pattuglia della guardia di finanza ha intercettato l’auto poco distante e l’ha inseguita fino a un cortile privato di corso Vercelli. Il conducente è riuscito a scappare mentre la donna è stata bloccata e portata in commissariato a Ivrea. La perquisizione dell’auto ha portato alla scoperta di una serie di vani ricavati nell’abitacolo per nascondere la refurtiva: oltre all’orologio sottratto all’anziana sono stati recuperati alcuni gioielli d’oro.

