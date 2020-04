IVREA. RSA Saudino. Due decessi e un ricovero. Ecco la verità!

RSA Saudino…. Tutto sotto controllo come ha detto il sindaco Stefano Sertoli? Più o meno. Le nostre verifiche delle ore successive, infatti, raccontano una situazione decisamente simile a tutte le altre RSA del Canavese gestite direttamente o indirettamente dall’Asl To4. Ed è vero che ci sono 20 ospiti su 44 risultati postivi al Covid, ma asintomatici, più 4 infermieri. Quel che ancora non si è detto è che tre ospiti sono finiti in ospedale a Ivrea, uno è ancora ricoverato e due sono mancati nei giorni scorsi. Questa tutta la verità e la verità per noi ha un valore giornalistico e deontologico, non di propaganda.

All’interno della struttura si è fatto comunque tutto quel che si doveva fare, i “positivi” sono stati isolati in due nuclei e al personale non sono mai stati fatti mancare i dpi prescritti dall’Istituto di sanità pubblica, grazie anche ad una scorta di mascherine che qui, se non altro, c’era. La struttura è chiusa dal 4 marzo, ma già dalla settimana precedente gli ingressi erano stati “contingentati”.

Il sospetto che qualcosa non stesse andando come sarebbe dovuto andare è sopraggiunto propio con i tre ospedalizzati. Più o meno il 4 aprile è partita la prima richiesta alla direzione dell’Asl To4 per i tamponi a tutti gli ospiti e al personale. Sono poi stati eseguiti il 21 aprile.

