Si terrà sabato 22 e domenica 23 maggio 2021, all’Auditorium Mozart di Ivrea, il primo dei due spettacoli di teatro popolare organizzati dalla Cittadella della Musica e della Cultura di Ivrea e del Canavese tra maggio e giugno a recupero degli spettacoli non andati in scena nella stagione teatrale 2019/2020.

Si manterrà il doppio turno di spettacolo, alle 17,30 del sabato e alle 15,30 della domenica, per rispettare le normative in vigore per il contenimento del contagio (la capienza consentita viene ridotta a circa la metà) e permettere la sanificazione degli ambienti tra un turno e l’altro, a salvaguardia della salute di pubblico, lavoratori e artisti.

Lo spettacolo del sabato diverrà pomeridiano, anziché serale come di consueto, per consentire il rientro prima del coprifuoco. Invariato l’orario della domenica.

Questo il programma in dettaglio:

Sabato 22 maggio 2021 | ore 17,30

Domenica 23 maggio 2021 | ore 15,30

CARLIN CERUTTI SARTO PER TUTTI

Commedia in due atti di Amendola e Corbucci

Regia di Daniela Stievano

Compagnia teatrale “Volti Anonimi”

***

Sabato 12 giugno 2021 | ore 17,30

Domenica 13 giugno 2021 | ore 15,30

Giancarlo Moia in SONO SOLO FAMIOLE

Spettacolo di cabaret in piemontese Di Giancarlo Moia

TRAMA DELLA COMMEDIA

Questa esilarante commedia è un susseguirsi di situazioni tragicomiche ambientate e vissute in una di quelle sartorie-laboratorio di provincia che, con repentinità tanto sorprendente quanto naturale, si rivela di volta in volta abitazione, luogo di pettegolezzo, di incontri galanti e persino luogo d’arte e di affari.

Un incalzante ritmo che con fatica il tranquillo e modesto sarto Carlin cerca di dominare: al suo fianco l’altezzosa moglie e le sue tre figlie dai caratteri molto diversi, l’amico inventore geniale e affarista dalle mille risorse, un pittore piuttosto particolare, l’impacciato correttore di bozze, un timido garzone di pasticceria, l’aristocratico mercante d’arte con la seducente consorte. Tutti impegnati a rendere movimentata una comune giornata lavorativa del nostro povero sarto, il quale , per non essere sopraffatto dagli eventi, forte della propria filosofia spicciola e del suo spirito di adattamento e sopportazione, tenterà di mettere ordine nelle cose…ma l’imprevisto…

LA COMPAGNIA

La compagnia pone le sue radici a Torino a fine degli anni ’70, esibendosi con il nome di CCS AVIS. L’esperienza teatrale amatoriale condivisa e maturata in oltre dieci anni si consolida nel 1990 dando vita all’associazione “Volti anonimi”. La sensibile e comica tradizione del teatro piemontese, di cui Macario sarà custode perenne, ha profondamente ispirato la compagnia, che dal 1993 ha rappresentato le commedie più belle del repertorio del grande attore. La peculiarità del gruppo è saper mescolare nei dialoghi di scena la lingua piemontese e quella italiana con un preciso obiettivo: avvicinare al teatro dialettale chiunque sia radicato nel tessuto sociale locale e, al contempo, custodire la memoria di un patrimonio storico piemontese, divulgandone i suoni, i costumi e le tradizioni locali anche fuori dall’ambito regionale. Dal 2009 la compagnia è invitata a realizzare gli spettacoli per il Gran Galà di Capodanno al Teatro Monterosa di Torino.

Abbonamenti e biglietti

A tutti gli spettacoli si può accedere con l’abbonamento della stagione 2019/2020, previa prenotazione. Tutti gli abbonati verranno contattati telefonicamente per la riassegnazione del posto.

Eventuali biglietti di ingresso ai singoli spettacoli, a pagamento, saranno disponibili fino ad esaurimento dei posti consentiti. Per informazioni: 0125.425123, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 19.

ORARIO DI SEGRETERIA: Associazione Cittadella della Musica e della Cultura di Ivrea e del Canavese corso Massimo d’Azeglio n. 69, 10015 Ivrea (TO), 0125.425123 (dal lunedì al venerdì 14/19), segreteria@cittadella-ivrea.it, www.cittadella-ivrea.it

SEDE DEI CONCERTI: Auditorium Mozart, corso Massimo d’Azeglio n. 69, 10015 Ivrea (TO)

