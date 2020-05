IVREA. Ripartire dalla democrazia

L’emergenza sanitaria legata all’epidemia ha stravolto la nostra vita privata e le attività della politica.

Ora, a detta degli esperti e dei nostri governanti, è arrivata l’ora di allentare le misure di sicurezza, potremo quindi uscire per andare a trovare i nostri parenti, saranno possibili le passeggiate, molti italiani riprenderanno a lavorare. Purtroppo il virus è ancora tra noi, lo dimostrano le centinaia di nuovi positivi che si riscontrano ogni giorno, la triste realtà delle dimore per anziani, le condizioni ancora critiche in regione Piemonte, questa presenza richiede da parte nostra di affidarci alle regole che ci vengono indicate, siamo in una nuova “fase”, ma non siamo ancora usciti dall’emergenza.

Questa situazione sta sfinendo tutti, ma alcuni hanno dovuto pagare troppo cara questa epidemia, penso ai lutti, alle persone in cura che hanno sofferto e soffrono, ma penso anche alle famiglie segregate in casa, alle preoccupazioni per il lavoro. Proviamo riconoscenza per quanti in questi giorni hanno continuato a lavorare per proteggere la comunità, mi riferisco ai nostri medici, agli infermieri e agli operatori sociosanitari in prima linea in ospedali e RSA, alle forze dell’ordine, a chi ha continuato a lavorare per garantire servizi fondamentali come i dipendenti delle attività di commercio alimentare.

Tutte le persone con cuore e ragione sono preoccupate perché il futuro sarà più difficile e imprevedibile.

Anche la politica locale e nazionale è stata stravolta, la necessità di decisioni rapide e l’impossibilità di riunioni hanno accentrato il potere, il confronto democratico è venuto meno e a decidere sono state le giunte comunali e i governi nazionali e regionali. Alle minoranze di opposizione sono venuti meno spazi istituzionali e quindi la possibilità di rappresentare i cittadini portando nelle istituzioni proposte e critiche.

Nella nuova fase, dovrà essere preoccupazione di chi governa e pretesa di chi è all’opposizione garantire la riapertura degli spazi politici istituzionali. È necessario, nel rispetto della sicurezza, riattivare il Parlamento e, a livello comunale, le attività del Consiglio Comunale.

I cittadini devono trovare possibilità di incidere nel confronto politico, è necessario che le associazioni, i movimenti, le forze politiche, le famiglie e tutti i cittadini si rimettano in gioco e contribuiscano con analisi e proposte che possano rispondere ai bisogni che si sono creati.

Questa crisi sanitaria ed economica può essere interpretata e affrontata solo attraverso il confronto democratico nelle istituzioni e nella comunità.

La nostra forza politica continuerà a chiedere, dopo mesi di interruzione, la ripresa delle attività del Consiglio comunale e delle sue Commissioni.

Il lavoro da svolgere è importante e impegnativo, è necessario elaborare e condividere un’analisi puntuale sulla situazione sanitaria economica e sociale della città. Le risposte devono partire da un attento ascolto delle segnalazioni e dei bisogni delle famiglie, delle imprese e degli operatori sanitari.

Abbiamo rincorso il virus, ora, con i tempi della democrazia, è necessario dare risposte ponderate.

La città ha molte risorse che devono essere sfruttate: una solida situazione finanziaria comunale che permette importanti investimenti, la forte volontà di ripartire delle nostre imprese, una rete di associazioni del volontariato che chiedono di poter agire, una comunità responsabile.

Durante il prossimo Consiglio comunale di lunedì 11 maggio ascolteremo le valutazioni dei gruppi in consiglio comunale e cercheremo di allargare il dibattito presentando alcune proposte concrete per tentare di dare risposte ai bisogni immediati e futuri della città.

