Una notizia non tanto piacevole per gli amanti del cinema. E’ stata, infatti, temporaneamente rinviata l’attesa 60esima edizione straordinaria del Cineclub Ivrea (presso il cinema Boaro di via Palestro) che avrebbe dovuto debuttare con le prime proiezioni, proprio oggi martedì 11 gennaio.

E’ saltato anche l’appuntamento di ieri, lunedì 10, in cui si sarebbe dovuta tenere la distribuzione delle tessere.

«Confidavamo, purtroppo sbagliando – spiegano dal Circolo che, in collaborazione con l’associazione culturale Rosse torri, organizza la rassegna – nel superamento dell’attuale delicata fase della pandemia di Covid, ma il crescente aumento dei contagi e il picco previsto proprio nei giorni in cui era programmato l’avvio di questa edizione, insieme a nuove misure per il contenimento che il governo si appresta a varare, ci consigliano di rinviare l’apertura della straordinaria 60esima edizione del Cineclub – spiegano gli organizzatori – Un rinvio che possa consentire di iniziare il programma in una situazione che, nel rispetto come sempre di tutte le misure di sicurezza, favorisca una ragionevole serenità nella partecipazione alle attività sociali e culturali».

«L’auspicio – aggiungono – è che possa trattarsi di una questione di sole poche settimane, utili, però, a consentire di iniziare la programmazione in una situazione che, nel rispetto come sempre di tutte le misure di sicurezza, favorisca una ragionevole serenità nella partecipazione alle attività sociali e culturali».

«Ringraziando per la pazienza e confidando nella comprensione del nostro affezionatissimo pubblico, saremmo lieti di ricevere, tramite e-mail a ivrea.cineclub@gmail.com o whatsapp al 351/ 6906071 o, ancora, su facebook Cineclub Ivrea, risposte e commenti di assenso o disapprovazione rispetto alla nostra difficile quanto faticosa e onerosa scelta di rinvio e, più in generale, opinioni e proposte sul programma e sulle modalità di svolgimento».

