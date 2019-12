IVREA. Rifondazione era in piazza per l’antifascismo e  per il lavoro 

Sabato 14 eravamo in piazza alle 18 al flashmob delle sardine con in nostri temi di sempre. Giustizia sociale, diritto al lavoro, clima, accoglienza, antirazzismo, antifascismo, contro le grandi opere inutili, gli armamenti, scritti sulle nostre sardine rosse. “Perché siamo convinti che non sia possibile battere il populismo di destra senza politiche che garantiscano i diritti sociali e del lavoro, l’uguaglianza e la giustizia sociale, la rappresentanza democratica, cioè l’applicazione dei principi fondamentali della nostra Costituzione.

Principi calpestati da anni di politiche trasversali di attacco ai diritti del lavoro, di riduzione delle tutele e dello stato sociale, di precarizzazione dell’esistenza delle persone. Politiche che hanno generato una “guerra fra poveri” anziché la mobilitazione verso chi queste politiche le ha messe in atto privilegiando gli interessi di pochi contro quelli dei tanti.”, dichiara Cadigia Perini, segretaria PRC-SE Ivrea.

E per questi valori alla base del nostro quotidiano attivismo eravamo in piazza fin dal primo pomeriggio insieme ai lavoratori della MGC-Manital, ancora senza stipendi da agosto con la prospettiva di perdere definitivamente il lavoro. Abbiamo contribuito a costruire i loro volantini e insieme li abbiamo distribuiti. Manital sta crollando per la scellerata gestione della precedente proprietà che dopo aver portato l’azienda al tracollo con più di 65 milioni di debiti, vende al solito fondo finanziario che presenta un piano di rilancio irricevibile. Il gruppo Manital occupa in Italia 10.000 persone che vedono di giorno in giorno franare l’azienda e il futuro farsi nero. Una vicenda alla quale colpevolmente non viene dato risalto nazionale. Non esiste un tavolo ministeriale per Manital, i media di tiratura nazionale non ne parlano. Come se 10.000 persone, 10.000 famiglie, non esistessero. Ignorati. Invisibili. Probabilmente è già troppo tardi, ma è urgentissimo che i sindaci dei comuni dove vi sono sedi o lavoratori Manital, a partire dal sindaco di Ivrea, insieme alle istituzioni regionali e alle organizzazioni sindacali unite, si muovano con maggiore determinazione e azione e pressione quotidiana perché il ministro dello sviluppo economico Patuanelli si accorga di loro. Manital come Ilva, come Alitalia, come Whirlpool. Nulla di meno, nulla di più. Il frutto tossico del moderno capitale che non genera più sviluppo e lavoro, ma lo distrugge nella sua trasformazione in “finanzcapitalismo” come ci ha insegnato Luciano Gallino, “Il finanzcapitalismo è una mega-macchina creata con lo scopo di massimizzare il valore estraibile sia dagli esseri umani sia dagli ecosistemi. La grave crisi economica (ma anche culturale e politica) che stiamo vivendo è la crisi di questa civiltà-mondo dominata dal sistema finanziario.”

Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, Circolo di Ivrea

